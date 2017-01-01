عاجل..بعد تنحيه عن السلطة، يحيى جامع يصل مطار بانجول ﻿

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وصل الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع إلى المطار في العاصمة بانجول اليوم السبت برفقة الوسيط ألفا كوندي رئيس غينيا، بحسب ما أعلنته مصادر إعلامية عربية، وذلك بعد تنحي جامع عن السلطة في غامبيا.
وأضافت المصادر ذاتها إن جامع سيتوجه على الأرجح إلى المنفى، بعد أن تنحى عن السلطة تحت ضغط من جيوش عدد من دول غرب أفريقيا، حيث أرغم على الاعتراف بخسارته في الانتخابات أمام أداما بارو الذي أصبح رئيسا للبلاد.
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