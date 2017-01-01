مؤثر...العثور على مسافر جثة هامدة في مقعده بحافلة للنقل بمدينة أيت باها ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة شخص داخل حافلة لنقل المسافرين اليوم السبت بمركز مدينة أيت باها، حيث تفاجأ الركاب بمجرد هبوطهم من الحافلة بالعثور على الضحية جثة هامدة.

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كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة شخص داخل حافلة لنقل المسافرين اليوم السبت بمركز مدينة أيت باها، حيث تفاجأ الركاب بمجرد هبوطهم من الحافلة بالعثور على الضحية جثة هامدة.

وأفادت ذات المصادر، أن الهالك قدم من مدينة الرباط في إتجاه إقليم أيت باها، حيث ينحدر من الجماعة القروية ''هلالة'' التابعة ترابيا لإقليم أيت باها.

وحسب ذات المصادر، فقد تم إكتشاف وفاة المسافر من طرف مساعد السائق، حيث حاول إيقاظ المسافر بعد هبوط جميع الركاب لكنه تفاجأ بوجوده جثة هامدة في مقعده بالحافلة.

هذا وهرعت السلطات الأمنية وعناصر الدرك الملكي مرفوقين بطبيب، حيث تم نقل جثة الهالك عبر سيارة لنقل الأموات في إتجاه المركز الصحي، فيما تم فتح تحقيق في أسباب وفاة الضحية التي مازالت مجهولة لحد الآن.