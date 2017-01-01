بعد رضيع طنجة.. العثور على رضيع بالناظور وها فين لقاوه ﻿

عثر مجموعة من المواطنين على رضيع ما زال على قيد الحياة ليلة أمس الجمعة بمنطقة زايو بمدينة الناظور، حيث تم تركه في هذا البرد القارس في شارع الاستقلال قريبا من متاجر بيع المجوهرات.

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عثر مجموعة من المواطنين على رضيع ما زال على قيد الحياة ليلة أمس الجمعة بمنطقة زايو بمدينة الناظور، حيث تم تركه في هذا البرد القارس في شارع الاستقلال قريبا من متاجر بيع المجوهرات.

وكشفت مصادر محلية أن الرضيع مازال على قيد الحياة، وتم نقله إلى المستشفى الخاص بالأطفال بالمنطقة، في حين تم فتح تحقيق موسع في الموضوع، بعد أن حضرت إلى عين المكان كافة السلطات التي فتحت تحقيق في النازلة للحصول على خيط معين يوصلهم إلى مرتكبة الجريمة.



