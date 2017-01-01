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بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 22:00 مؤثر وبالفيديو...ساكنة أكادير تغرق بمياه الصرف الصحي والمسؤولين آوت | مجتمع
مؤثر وبالفيديو...ساكنة أكادير تغرق بمياه الصرف الصحي والمسؤولين آوت
كشفت دقائق من الأمطار هطلت يوم أمس الجمعة على مدينة أكادير، عن الضعف الكبير للبنية التحتية بالمدينة، خاصة بالأحياء المتواجدة على الشريط الساحلي وبالضبط حي أنزا.

شوف تيفي

كشفت دقائق من الأمطار هطلت يوم أمس الجمعة على مدينة أكادير، عن الضعف الكبير للبنية التحتية بالمدينة، خاصة بالأحياء المتواجدة على الشريط الساحلي وبالضبط حي أنزا.

وإتهم الجمعويون المجلس البلدي لأكادير، والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، بشكل مباشر في هذه الكارثة البيئية التي وقعت يوم أمس الجمعة، حيث إنفجرت قناة للصرف الصحي بأنزا محولة أزقة بالمدينة لبركة مياه آسنة، ناهيك عن الروائح التي إضطر القاطنون بالحي وأطفالهم إلى إستنشاقها رغما عنهم.

وأفاد الجمعويون أنهم ربطوا الإتصال برئيس المجلس البلدي للمدينة لكنه لم يعد يرد في الهاتف منذ ترشيحه كنائب برلماني باسم حزب العدالة والتنمية، حيث أصبح يختار المكوث بعيدا عن المدينة وأن يتوارى عن الأنظار إن كان بها.

وحذر الجمعويون من تكرار نفس سيناريو يوم أمس الجمعة، حيث أنهم سينظمون شكلا إحتجاجيا في إتجاه القصر الملكي العامر بالمدينة، لأن المسؤولين المنتخبين والمحليين أصبح همهم الوحيد هو الحصول على المناصب وإلتقاط الصور في المناسبات والتظاهرات الرسمية، لكن حين وقوع أي مشكل للساكنة فهم يتوارون عن الأنظار على حد قولهم.

هذا، وتعيش مدينة أكادير على وقع إضراب عام للتجار بسوق الأحد بأكادير، بعد مراجعة المجلس البلدي للمدينة الضريبة الجبائية الجماعية، حيث تبين فيما بعد عن أن السبب الرئيسي الذي تعاني منه المدينة هو سياسي بين حزبي ''البام'' و'' البيجيدي'' تدفع الساكنة الأكاديرية فاتورته.

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مؤثر وبالفيديو...ساكنة أكادير تغرق بمياه الصرف الصحي والمسؤولين آوت

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