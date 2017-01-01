بعد تقلده رئاسة بلاد العام سام ''ترامب'' يستمع لآيات من القرآن الكريم ﻿

رتل اثنان من رجال الدين المسلمين بأمريكا , اليوم السبت عددا من الآيات القرآنية في القداس الذي حضره الرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب'' ونائبه ''مايك بنس'' مرفوقا بعائلتيهما في العاصمة الأميركية

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



رتل اثنان من رجال الدين المسلمين بأمريكا , اليوم السبت عددا من الآيات القرآنية في القداس الذي حضره الرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب'' ونائبه ''مايك بنس'' مرفوقا بعائلتيهما في العاصمة الأميركية واشنطن.



واستمع ''ترامب'' إلى الآيات القرآنية خلال تقليد أمريكي بالرؤساء الجدد للولايات المتحدة الأمريكية , كما استمع الى عدد من الصلوات التي قرأها رجال دين من ديانات مختلفة تجسد للتعددية الدينية التي تزخر بها الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي ''ترامب'' قد استمع في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة واشنطن، الى الآية 13 من سورة الحجرات ''يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ''. بالإضافة الى الآية 22 من سورة الروم ''ومِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ''.

وكان ''دونالد ترامب'' قد نصب رسميا يوم أمس الجمعة كرئيس رقم 45 للولايات المتحدة الأمريكية في حفل أقيم أمام مبنى الكونغرس في واشنطن، وسط استعداد أمني استثنائي حشد خلاله حوالي 28 ألف عنصر أمن لحماية الحفل.





