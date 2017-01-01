عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان ﻿

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم السبت، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني، في جوبا،

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أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم السبت، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني، في جوبا، في إطار بعثة إنسانية لفائدة ساكنة جمهورية جنوب السودان، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 يناير 2017.

وأضاف البلاغ أنه في أفق الزيارة المقبلة للملك محمد السادس، أجرى سفير المملكة لدى جمهورية جنوب السودان مباحثات بجوبا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد دينغ ألور.

وأوضح البلاغ أنه خلال هذه المباحثات، أخبر السفير الوزير الجنوب السوداني بأن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لإقامة هذا المستشفى الميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المستشفى الميداني متعدد التخصصات تبلغ طاقته 30 سريرا قابلا للتوسيع إلى 60 . ويضم 20 طبيبا متخصصا و18 ممرضا وسيقدم خدمات طبية في تخصصات مختلفة، من بينها طب الأطفال والطب الباطني والجراحة وطب القلب والعظام والمفاصل وطب الأسنان وطب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة. كما سيكون المستشفى مزودا بمختبر للتحليلات الطبية وبصيدلية تضم حزما من الأدوية المتنوعة.

وتعكس إقامة هذا المستشفى الميداني العناية الملكية السامية تجاه سكان جنوب السودان من أجل تقديم المساعدة لهم وتمكينهم من العلاجات الضرورية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار التقليد الإنساني الإفريقي للمملكة. كما تشكل محورا للتضامن الفاعل للمغرب مع شعب جمهورية جنوب السودان الشقيق .



