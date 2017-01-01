 عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان

عاجل وبالصور وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس | مجتمع

عاجل وبالصور وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس

بالصور.. حضور منقطع النظير للمعزين بفيلا عم بناني | مجتمع

بالصور.. حضور منقطع النظير للمعزين بفيلا عم بناني

الأمن يوقف شابا هتك عرض معاقة بشكل بشع في القنيطرة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف شابا هتك عرض معاقة بشكل ''بشع'' في القنيطرة

بالصور : طاكسي يصدم لصا حاول سرقة هاتف نقال بأولاد زيان بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور : ''طاكسي'' يصدم ''لصا'' حاول سرقة هاتف نقال بأولاد زيان بالبيضاء

بالصورة.. تسريب دعوة حفل زفاف إيمان الباني ومراد يلدريم | ثقافة و فنون

بالصورة.. تسريب دعوة حفل زفاف إيمان الباني ومراد يلدريم

بالصورة..سلمى رشيد تجري عملية تجميل | ثقافة و فنون

بالصورة..سلمى رشيد تجري عملية تجميل

الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء | بوليتيك

الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء

تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل الغازي بناصر | ثقافة و فنون

تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل '' الغازي بناصر''

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 21:37 عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان | بوليتيك
عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان
أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم السبت، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني، في جوبا،

شوف تيفي:

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم السبت، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني، في جوبا، في إطار بعثة إنسانية لفائدة ساكنة جمهورية جنوب السودان، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 يناير 2017.

وأضاف البلاغ أنه في أفق الزيارة المقبلة للملك محمد السادس، أجرى سفير المملكة لدى جمهورية جنوب السودان مباحثات بجوبا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد دينغ ألور.

وأوضح البلاغ أنه خلال هذه المباحثات، أخبر السفير الوزير الجنوب السوداني بأن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لإقامة هذا المستشفى الميداني متعدد التخصصات من المستوى الثاني.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المستشفى الميداني متعدد التخصصات تبلغ طاقته 30 سريرا قابلا للتوسيع إلى 60 . ويضم 20 طبيبا متخصصا و18 ممرضا وسيقدم خدمات طبية في تخصصات مختلفة، من بينها طب الأطفال والطب الباطني والجراحة وطب القلب والعظام والمفاصل وطب الأسنان وطب العيون وطب الأنف والأذن والحنجرة. كما سيكون المستشفى مزودا بمختبر للتحليلات الطبية وبصيدلية تضم حزما من الأدوية المتنوعة.

وتعكس إقامة هذا المستشفى الميداني العناية الملكية السامية تجاه سكان جنوب السودان من أجل تقديم المساعدة لهم وتمكينهم من العلاجات الضرورية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار التقليد الإنساني الإفريقي للمملكة. كما تشكل محورا للتضامن الفاعل للمغرب مع شعب جمهورية جنوب السودان الشقيق .

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك أوامر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء | بوليتيك

الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء

عاجل: بلاغ هام للسائقين من وزارة التجهيز والنقل | بوليتيك

عاجل: بلاغ هام للسائقين من وزارة التجهيز والنقل

نوع آخر من البلوكاج: بن كيران ناعس في دارو وكيتسنى الحكومة تجي عندو.. كارثة صافي | بوليتيك

نوع آخر من البلوكاج: بن كيران ناعس في دارو وكيتسنى الحكومة تجي عندو.. كارثة صافي

إنفراد...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء دفاعا عن الوزارة وحكومة بن كيران | بوليتيك

إنفراد...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء دفاعا عن الوزارة وحكومة بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو من داخل القاعة التي ستحتضن العرس الأسطوري للمغربية إيمان الباني والممثل التركي مراد يلدريم | زووم
منذ 31 دقيقة

فيديو من داخل القاعة التي ستحتضن العرس الأسطوري للمغربية إيمان الباني والممثل التركي مراد يلدريم

بالفيديو و في أول خروج إعلامي:أم التوأم نسمة و نسيمة تبكي و تُفجر حقائق صادمة..بناتي تخلاو عليا ولاحوني فالزنقة وهاعلاش..قصة مؤثرة للمساعدة | بــووز

بالفيديو و في أول خروج إعلامي:أم التوأم نسمة و نسيمة تبكي و تُفجر حقائق صادمة..بناتي تخلاو عليا ولاحوني فالزنقة وهاعلاش..قصة مؤثرة للمساعدة

الطريقة الخريسية الراباوية الصوفية - إلياس الخريسي | زووم

الطريقة الخريسية الراباوية الصوفية - إلياس الخريسي

خبر اليوم : فوز الأسود أمام الطوغو ينعش آمال المغاربة في التأهل إلى الدور الثاني من منا | خبر اليوم

خبر اليوم : فوز الأسود أمام الطوغو ينعش آمال المغاربة في التأهل إلى الدور الثاني من منا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان | بوليتيك
منذ 7 دقائق

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان

عاجل وبالصور وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس | مجتمع

عاجل وبالصور وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس

بالصور.. حضور منقطع النظير للمعزين بفيلا عم بناني | مجتمع

بالصور.. حضور منقطع النظير للمعزين بفيلا عم بناني

الأمن يوقف شابا هتك عرض معاقة بشكل بشع في القنيطرة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف شابا هتك عرض معاقة بشكل ''بشع'' في القنيطرة

﻿ ﻿
اليوم 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.