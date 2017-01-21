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عاجل وبالصور وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 21:22 عاجل وبالصور وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس | مجتمع
عاجل وبالصور وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس
وصل قبل قليل جثمان الراحل والد مهدي بناني عبد الإله بناني إلى منزل أخيه بمدينة فاس وسط جو مليء بالحزن والأسى، وكان والد البطل المغربي قد فارق الحياة صباح اليوم السبت بمدينة مراكش، إثر سكتة قلبية

شوف تيفي

 وصل قبل قليل جثمان الراحل والد مهدي بناني عبد الإله بناني إلى منزل أخيه بمدينة فاس وسط جو مليء بالحزن والأسى، وكان والد البطل المغربي قد فارق الحياة صباح اليوم السبت بمدينة مراكش، إثر سكتة قلبية بعد صراع طويل مع المرض.

 جدير بالذكر أنه سيوارى جثمان الراحل عبد الإله بناني غدا الأحد بمقبرة بنانيين بباب الفتوح بفاس بعد صلاة الظهر، وكانت وصية والد مهدي بناني بطل الفورمولاوان أن يُدفن بالقرب من أخته بالمقبرة المذكورة.

  وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس وصول جثمان والد مهدي بناني إلى منزل العائلة بفاس

 

 

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