بالصور.. حضور منقطع النظير للمعزين بفيلا عم بناني ﻿

'' شوف سبور''
توصلت'' شوف سبور'' بصور حصرية لأجواء استقبال المعزين بفيلا عم مهدي بناني بطل المغرب في الفورميلا 1 بعد وفاة والده ليلة السبت جراء أزمة قلبية بمدينة مراكش.
وتعرف فيلا عم بناني حضور منقطع النظير لأصدقاء وأقرباء الراحل في انتظار وصوله لمسقط رأسه بفاس من مدينة مراكش الحمراء.
تجدر الإشارة إلى أن عائلة الفقيد فضلت إقامة صلاة الجنازة ودفنه بمدينة فاس عوض مدينة الرباط.
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