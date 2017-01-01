الأمن يوقف شابا هتك عرض معاقة بشكل ''بشع'' في القنيطرة ﻿

اعتقلت عناصر الأمن بمدينة القنيطرة اليوم السبت شخصا عشرينيا متهما بجريمة اغتصاب وتعنيف معاقة قاصر.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



اعتقلت عناصر الأمن بمدينة القنيطرة اليوم السبت شخصا عشرينيا متهما بجريمة اغتصاب وتعنيف معاقة قاصر.

وذكرت مصادر ''شوف تيفي '' أن الشاب الموقوف قام باستدراج القاصر التي تعاني الإعاقة الى ''حي المستقبل'' وبالتحديد الى منطقة قريبة من السجن المركزي لمدينة القنيطرة والتي تعرف حركة مرور ضعيفة.

المصادر أكدت أن الشاب هتك عرض الفتاة بالقوة ممارسا عليها شتى أنواع شدوده الجنسي , قبل أن يفر الى وجهة غير معلومة بعد أن فطن بعض المارة لتصرفاته الشاذة, فيما ظلت الضحية تصرخ الى حين حضور أفراد أسرتها الذين توجهوا نحو مصلحة الشرطة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة التي فتحت تحقيقا في الموضوع أوقفت بعدها المشتبه به.





