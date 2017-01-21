بالصور : ''طاكسي'' يصدم ''لصا'' حاول سرقة هاتف نقال بأولاد زيان بالبيضاء ﻿

صدمت سيارة أجرة من الحجم الكبير قبل قليل من يومه السبت شخصا عشرينيا على مستوى شارع أولاد زيان بالدار البيضاء يشتبه بأن ينتمي لعصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة عن طريق الخطف.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



صدمت سيارة أجرة من الحجم الكبير قبل قليل من يومه السبت شخصا عشرينيا على مستوى شارع أولاد زيان بالدار البيضاء يشتبه بأن ينتمي لعصابة إجرامية تنشط في مجال السرقة عن طريق الخطف.



و أكدت مصادر موثوقة لـ''شوف تيفي'' أن شخصا حاول قبل الحادث خطف هاتف نقال من يد سيدة كانت على متن سيارتها أمام إقامة ''أولاد زيان'' المقابلة للمحطة الطرقية, قبل أن يلقى مقاومة شرسة دفعته إلى الفرار قبل أن يلحق به الشخص الذي تعرض لحادث سير .



وأضافت المصادر أن المواطنين تجمهروا أمام الحادث الذي وقع للِّص المفترض والذي تعرض لكسر على مستوى الرجل، قبل أن تتدخل الضحية وتبرئ ذمته مؤكدة أن المعتدي ذو بشرة سوداء.

وفور علمها بالحادث تنقلت بمكان الحادث عناصر من فرقة صقور أمن الفداء لفتح تحقيق وتنقيط المصاب والذي نقل لمستشفى ''مولاي الحسن''.