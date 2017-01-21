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بالصورة.. تسريب دعوة حفل زفاف إيمان الباني ومراد يلدريم

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 19:35 بالصورة.. تسريب دعوة حفل زفاف إيمان الباني ومراد يلدريم | ثقافة و فنون
بالصورة.. تسريب دعوة حفل زفاف إيمان الباني ومراد يلدريم
سربت إحدى الصحف التركية زوال اليوم السبت صورة من دعوى حفل زفاف النجم التركي مراد يلدريم وزوجته وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني كتب عليها باللغة العربية « الأنسة إيمان الباني والشاب مراد

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 سربت إحدى الصحف التركية زوال اليوم السبت صورة من دعوى حفل زفاف النجم التركي مراد يلدريم وزوجته وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني كتب عليها باللغة العربية « الأنسة إيمان الباني والشاب مراد يلدريم أصلحهما الله وذلك بمشيئة الله يوم السبت 21 يناير 2017 ابتداءا من الساعة السابعة مساءا بقصر المؤتمرات بالصخيرات.. »

هذا وسيعرف حفل زفاف الكوبل المغربي-التركي حضور العديد من أصدقاء التركي يلدريم كما ستكون الفنانة المغربية لطيفة رأفت أبرز الحاضرين لهذا الحفل.

جدير بالذكر، أن إيمان ومراد أقاما عرسهما الأول بمدينة اسطنبول التركية شهر دجنبر المنصرم بإحدى الفنادق الفخمة بحضور العديد من الفنانين العرب والترك.

تسريب دعوة حفل زفاف إيمان الباني ومراد يلدريم

 

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ثقافة وفنون دعوة إيمان الباني مراد يلدريم شوف تيفي

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