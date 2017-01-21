بالصورة..سلمى رشيد تجري عملية تجميل ﻿

على خطى الفنانات والمشاهير، أجرت الفنانة المغربية سلمى رشيد مؤخرا،عملية جراحية بطريقة البلازما الغنية بالصفائح الدموية من أجل استرجاع شباب بشرة و نظارتها.

شوف تيفي:

على خطى الفنانات والمشاهير الكبار، أجرت الفنانة المغربية سلمى رشيد مؤخرا،عملية جراحية بطريقة البلازما الغنية بالصفائح الدموية من أجل استرجاع شباب بشرتها ونظاراتها.

وقد لقيت صورة سلمى تفاعلا كبيرا من طرف جمهورها،بعدما خضعت لهاته العملية التي تسمى''علاج دراكولا''.

هذا و كانت سلمى رشيد قد احتفلت مؤخرا بخطوبتها من شاب مغربي يدعى حسن وهو رجل أعمال مغربي.

