الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء ﻿

عين الحسين الوردي الوزير المكلف بتدبير قطاع الصحة في حكومة تصريف الأعمال عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ''نبيلة الرميلي'' مديرة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء- سطات مكان المدير

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عين الحسين الوردي الوزير المكلف بتدبير قطاع الصحة في حكومة تصريف الأعمال عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ''نبيلة الرميلي'' مديرة جهوية للصحة بجهة الدار البيضاء- سطات مكان المدير السابق الذي أعفي من مهامه عشية يوم أمس الجمعة.

وجاء تعيين نائبة عمدة طنجة المكلفة بالصحة والبيئة، على رأس قطاع الصحة بالجهة الإقتصادية الأولى بالمغرب، بعد أكثر من سنة ونصف كمندوبة للصحة بأنفا التي عينت بها بعد سنوات في ذات المنصب بعمالة إبن امسيك التي تنشط بها كعضوة بحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي تعيين النائبة العاشرة لعمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، مكان المدير الجهوي السابق للصحة، بعد الإنتقادات القوية و شكايات ساكنة مدينة الدار البيضاء والنواحي من تردي الخدمات الصحية من الجهة، وظروف إشتغال الأطر الصحية التي وصفت حسب مصادر مسؤولة بالمزرية.

وأفادت مصادر نقابية، أن الطبيبة التي أصبحت في أعلى هرم قطاع الصحة بجهة الدار البيضاء تنتظرها ملفات شائكة، من قبيل غياب الأدوية الضرورية بشكل كلي بالمراكز الصحية والمستشفيات العمومية التي تقصدها فئات عريضة من المرضى المنتمين للأسر المعوزة، ناهيك عن مطالب الأطر الصحية بتحسين ظروف عملهم و بالحكامة في الصفقات التي تبرم بقطاع الصحة بجهة الدار البيضاء، كالتجهيزات الطبية والحراسة والنظافة وحسن تدبير ميزانية التسيير و الإستغلال و الإستثمار.





