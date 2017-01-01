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تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل '' الغازي بناصر''

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 17:43 تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل الغازي بناصر | ثقافة و فنون
تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل '' الغازي بناصر''
متابعة منا لقضية وفاة الفنان الأمازيغي ''الغازي بناصر''، بمنطقة ''مريرت'' قرب خنيفرة اختناقا بتسرب غاز البوتان ليلة الجمعة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


متابعة منا لقضية وفاة الفنان الأمازيغي ''الغازي بناصر''، بمنطقة ''مريرت'' قرب خنيفرة اختناقا بتسرب غاز البوتان ليلة الجمعة.

ذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن المرحوم كان يعاني من ظروف اجتماعية خانقة بسبب قلة حركته الفنية مما جعله في أواخر أيامه يمتهن تحضير و بيع وجبة '' الحلزون'' في أحد الأسواق بالمنطقة.

و ذكرت المصادر أن المرحوم و بسبب الظروف المناخية الصعبة و موجة البرد القارس قرر لزوم بيته رفقة ابنه قصد التدفئة , قبل أن يفارق الفنان ''الغازي بناصر'' الحياة اختناقا بغاز البوتان, و ينقل ابنه هو الآخر في حالة خطيرة إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة و بين الحياة و الموت. للإشارة يعتبر المرحوم الغازي بناصر أول فنان أمازيغي يقدم أغانيه المتميزة في التلفزيون العمومي المغربي..



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الغازي بناصر مريرت خنيفرة المستشفى الإقليمي

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