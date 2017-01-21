بالصورة: بعد 3 أشهر على اعتقال ابنه ''لمعلم''.. الفنان البشير عبدو يظهر بلوك ابنه بشوارع باريس ﻿

شوف تيفي :م غ
رسميا و بعد حوالي 3 أشهر على اعتقال ابنه الفنان المغربي سعد لمجرد ،ظهر اليوم السبت الفنان المغربي البشير عبدو، بشكل رسمي عبر صورة نشرها بصفحته الرسمية بالفايسبوك.
و فضل البشير عبدو الذي سافر إلى فرنسا مباشرة بعد اعتقال ابنه الوحيد قبل أشهر،(فضل) الظهور باللوك الخاص لابنه،عبر ارتداء قبعة سوداء و نظارات طبية،تماما كما كان يُطل المعلم على جمهوره.
و جاءت صورة ''السيلفي'' للبشير عبدو من شوارع باريس،حيث أرفقها بتدوينة،كذب فيها ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي الوحش موريتي عن قضية ابنه.
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