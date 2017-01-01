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حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 16:41 حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني | مجتمع
حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني
علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من المهدي بناني بطل الفورميلا 1 أن جنازة دفن والده ستجرى بمدينة فاس وليس العاصمة الرباط عكس ما تداولته بعض الصفحات الفايسبوكية.

'' شوف سبور''

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من المهدي بناني بطل الفورميلا 1 أن جنازة دفن والده ستجرى بمدينة فاس وليس العاصمة الرباط عكس ما تداولته بعض الصفحات الفايسبوكية.

وأفادت المصادر نفسها، أن المرحوم توفي جراء سكتة قلبية فجائية، ليلة أمس السبت، بمدينة مراكش الحمراء، مشيرة إلى أن عائلة الفقيد فضلت إقامة صلاة الجنازة ودفنه بمدينة فاس، بحيث سيتم نقله عشية يوم الأحد إلى مسقط رأسه.

وفي هذا السياق، تقاسم مهدي بناني خبر وفاة والده مع معجبيه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك حيث كتب فيها '' والدي في ذمة الله إنَّا لله و إنا إليه راجعون ''.

 

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