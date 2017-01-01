مرة أخرى.. فرق الإنقاذ الإيطالية تنقذ 10 أشخاص من تحت أنقاض الفندق المنهار بعد خمسين ساعة ﻿

في محاولة منها لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين قضوا تحت أنقاض الفندق المنهار بإيطاليا، عثرت الفرق المكلفة بالبحث عن الضحايا، على 10 ناجين في فندق ريجيوبيانو وسط إيطاليا بعد يومين من حادث

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في محاولة منها لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين قضوا تحت أنقاض الفندق المنهار بإيطاليا، عثرت الفرق المكلفة بالبحث عن الضحايا، على 10 ناجين في فندق ريجيوبيانو وسط إيطاليا بعد يومين من حادث انهيار ثلجي.

وكشفت قناة ''بي بي سي'' أن الناجين عثر عليهم مدفونين تحت الثلج لكن لم يتأت انتشالهم جميعا، حيث كان من بين هؤلاء حسب وسائل إعلام إيطالية طفلين ناجين.

وأدى الانهيار الثلجي الكبير إلى طمر فندق ريجيوبيانو قبل يومين، وتأكد مقتل أربعة أشخاص على الأقل في حين لا يزال نحو عشرين آخرين في عداد المفقودين في ظل استمرار جهود الإنقاذ وسط ظروف صعبة، حيث ظلت درجات الحرارة تقل عن الصفر، حيث تم إنقاذ هؤلاء بعد أكثر من أربعين ساعة تحت الثلج، في سابقة ومعجزة غريبة جدا.