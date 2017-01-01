 قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـ''اعتداءات جنسية'' تحت غطاء التداوي و العلاج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني | مجتمع

حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني

مرة أخرى.. فرق الإنقاذ الإيطالية تنقذ 10 أشخاص من تحت أنقاض الفندق المنهار بعد خمسين ساعة | دولي

مرة أخرى.. فرق الإنقاذ الإيطالية تنقذ 10 أشخاص من تحت أنقاض الفندق المنهار بعد خمسين ساعة

قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـاعتداءات جنسية تحت غطاء التداوي و العلاج | مجتمع

قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـ''اعتداءات جنسية'' تحت غطاء التداوي و العلاج

هجوم ثالث خلال 24 ساعة لتحرير الإرهابي الذي فجر الملهى الليلي بإسطنبول | دولي

هجوم ثالث خلال 24 ساعة لتحرير ''الإرهابي'' الذي فجر الملهى الليلي بإسطنبول

خاص وبالصور...شاب مغربي في رحلة للحج مشيا على الأقدام يصاب بالملاريا | مجتمع

خاص وبالصور...شاب مغربي في رحلة للحج مشيا على الأقدام يصاب ''بالملاريا''

الموت يفجع البطل مهدي بناني | مجتمع

الموت يفجع البطل مهدي بناني

شقيق بان كيمون مطلوب للقضاء الأمريكي بسبب الرشوة | دولي

شقيق بان كيمون مطلوب للقضاء الأمريكي بسبب الرشوة

عاجل و من باريس:البشير عبدو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن قضية ابنه سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل و من باريس:البشير عبدو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن قضية ابنه سعد لمجرد

نوع آخر من البلوكاج: بن كيران ناعس في دارو وكيتسنى الحكومة تجي عندو.. كارثة صافي | بوليتيك

نوع آخر من البلوكاج: بن كيران ناعس في دارو وكيتسنى الحكومة تجي عندو.. كارثة صافي

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـ''اعتداءات جنسية'' تحت غطاء التداوي و العلاج

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 16:07 قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـاعتداءات جنسية تحت غطاء التداوي و العلاج | مجتمع
قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـ''اعتداءات جنسية'' تحت غطاء التداوي و العلاج
عاد موضوع التداوي بالجنس في المغرب الى الواجهة، بعد تناسل الروايات والقصص حول نسوة كن عرضة للاستغلال الجسدي، من خلال ممارسة شتى أنواع الكبث الجنسي بداعي استخراج الجان وإبطال مجموعة من أنواع السحر

 شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر

عاد موضوع التداوي بالجنس في المغرب الى الواجهة، بعد تناسل الروايات والقصص حول نسوة كن عرضة للاستغلال الجسدي، من خلال ممارسة شتى أنواع الكبث الجنسي بداعي استخراج الجان وإبطال مجموعة من أنواع السحر والشعوذة.

 وسردت يومية الصباح في ملفها الأسبوعي عدد من الحالات لنساء كن ضحايا دجالين والمشعوذين ورقاة وفقهاء استمتعن بأجساد العازبات والمتزوجات وافتضاض بكارة بعضهن، حيث فضحت اليومية عدد من الأساليب التي ينتهجها هؤلاء الرقاة من أجل تحقيق مآربهم الجنسية في خلط بين الدين والطب.

 اليومية سلطت الضوء عن جرائم ضد الشعوذة التي تقترف بسوق ''أجميعة'' بالبيضاء , و الذي يعتبر ملاذا من أجل عقد لقاءات بين مشعوذين و نسوة يعانين من المس و السحر بعيدا عن السوق بغرض تخلصيهن من ''السحر'' أو ''التقاف'' و غيرها , و تطرقت ''الصباح '' لحكاية طالبة قصدت السوق من أجل اكتشاف هذه الحيل و الأساليب المستعملة من طرف هؤلاء المشعوذين حيث ادعت انها تحس بوجود شخص غريب على فراشها ليلا , لينصحها المشعوذ بضرورة علاجها و بعد أن وزع الأوراق أن جنيا معجبا بها و أنها في حاجة الى حصص للعلاج المنتظم للتخلص منه محددا لها موعدا بببيته , نفس الموقف تعرضت له حقوقية قصدت البيت لتبدأ الرحلة بحصة بخور ثم سائل أعد للشرب قبل الخضوع لحصص جنسية لطرد الجني من رحمها .

 قصص صادمة لقتيات افتضت بكارتهن تحت ذريعة جلب السعد , كانت أقواها قصة فقيه من إقليم قلعة سراغنة يدعي إخراجه الجن من جسد نساء يعانين اضطرابات نفسية , و كان الفقيه الأمازيغي و الذي يتحوز حقيبة جلدية تحتوي على أقلام قصبية و قنينة صمغ , الفقيه ظل يمارس طقوس نصبه بحي جنان بكار قبل أن ينتهي به المطاف في السجن المحلي بمراكش بعد افتضاح أمره بعد مغامرة جنسية مع شابة في عقدها الثاني افتض بكارتها في نهاية الأمر.

 قصة الفقيه العاشق للمتزوجات بأكادير كانت واحدة من القصص المثيرة في هذا الملف، عندما حكمت ابتدائية أيت ملول ببراءة مشعوذ من تهم النصب على نساء منهن متزوجات واستغلالهن جنسيا اثر تنازل النسوة المطالبات بالحق المدني , وقد تم اعتقال الفقيه المشتبه بعد تقاطر عدد من الشكايات لنساء أغلبهن متزوجات استغلهن جنسيا بداعي العلاج من السحر , كما حجز الأمن عدد الملابس النسائية الداخلية وعدد من المواد المستعملة في الشعوذة و قوارير من السوائل المخلوطة بالعسل و التي أوهم ضحاياه أنه عسل حر يعالج عدد من الأمراض المستعصية.

 حكايات نصب مثيرة أخرى أوردتها الصباح في ملفها كان ضحاياها من النساء اللواتي مورس عليهن الجنس بداعي الإنجاب و الإخصاب , و أخرى لشابة جميلة تعاني الصرع نصحتها إحدى المقربات بزيارة فقيه وقور ''كيجمد الما فالركابي'' بمدينة صفرو, الشابة و أمام صدها للتحرشات الكثيرة من الشيخ , أمرها بضرورة إقامة علاقة جنسية معها بعدما كتب طلاسيم على جهازه التناسلي محاولا ايهامها بأنها هي الطريق الوحيدة للعلاج , قبل أن تعتذر بداعي دم الحيض , بعدها أطلقت الشابة سيقانها للريح بعدما فطنت للأمر.

 الملف كذلك سلط الضوء على موضوع الرقاة و الذين يظهرون خلف شاشات التلفزيون , و كذلك لضريح ''بويا عمر'' و الذي وصفه الملف بـ''مرتع الجن و الجنس'' وذلك نظرا لما كان يشهده هذا الضريح الذي أغلق , من تصرفات شعوذة و جنس .

 

فيما ختمت المساء ملفها المثير بقصص جنس تحت غطاء التداوي وطرد السحر والأرواح الشريرة وصلت الى ردهات المحاكم.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـاعتداءات جنسية تحت غطاء التداوي و العلاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني | مجتمع

حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني

خاص وبالصور...شاب مغربي في رحلة للحج مشيا على الأقدام يصاب بالملاريا | مجتمع

خاص وبالصور...شاب مغربي في رحلة للحج مشيا على الأقدام يصاب ''بالملاريا''

الموت يفجع البطل مهدي بناني | مجتمع

الموت يفجع البطل مهدي بناني

نشرة خاصة هامة للمغاربة بخصوص التساقطات المطرية | مجتمع

نشرة خاصة هامة للمغاربة بخصوص التساقطات المطرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..فاسيين عْبرو على فرحتهم بفوز المنتخب المغربي بالصلاة و السلام و هاشنو دارو | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..فاسيين عْبرو على فرحتهم بفوز المنتخب المغربي بالصلاة و السلام و هاشنو دارو

مواطن مغربي قهرو البرد:من الستينات محسينا بهاذ البرد وهاشنو كنا كنلبسو باش نسخنو | بــووز

مواطن مغربي قهرو البرد:من الستينات محسينا بهاذ البرد وهاشنو كنا كنلبسو باش نسخنو

طقوس جنائزية رهيبة مباشرة بعد وفاة حمزة البوتشيشي | زووم

طقوس جنائزية رهيبة مباشرة بعد وفاة حمزة البوتشيشي

فيديو يوثق أعمال تخريب بواشنطن إحتجاجا على تنصيب ترامب رئيسا لامريكا | زووم

فيديو يوثق أعمال تخريب بواشنطن إحتجاجا على تنصيب ترامب رئيسا لامريكا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني | مجتمع
منذ 3 دقائق

حصري.. هذه هي المدينة التي سيدفن فيها والد البطل المغربي مهدي بناني

مرة أخرى.. فرق الإنقاذ الإيطالية تنقذ 10 أشخاص من تحت أنقاض الفندق المنهار بعد خمسين ساعة | دولي

مرة أخرى.. فرق الإنقاذ الإيطالية تنقذ 10 أشخاص من تحت أنقاض الفندق المنهار بعد خمسين ساعة

قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـاعتداءات جنسية تحت غطاء التداوي و العلاج | مجتمع

قصص صادمة و مثيرة لنسوة تعرضن لـ''اعتداءات جنسية'' تحت غطاء التداوي و العلاج

هجوم ثالث خلال 24 ساعة لتحرير الإرهابي الذي فجر الملهى الليلي بإسطنبول | دولي

هجوم ثالث خلال 24 ساعة لتحرير ''الإرهابي'' الذي فجر الملهى الليلي بإسطنبول

﻿ ﻿
اليوم 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.