هجوم ثالث خلال 24 ساعة لتحرير ''الإرهابي'' الذي فجر الملهى الليلي بإسطنبول ﻿

هاجم مسلح مجهول الشرطة اليوم السبت، في ثالث هجوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إسطنبول، وفق ما نقلت ''رويترز'' عن وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء.

شوف تيفي

هاجم مسلح مجهول الشرطة اليوم السبت، في ثالث هجوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إسطنبول، وفق ما نقلت ''رويترز'' عن وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء.

ويأتي هجوم السبت بعد هجومين على مقر الشرطة، ومكتب لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقاذفات صواريخ، حيث قالت الوكالة إنه لم ترد تقارير بسقوط ضحايا في هجوم اليوم، حين فتح مهاجم النار على مركبة تابعة للشرطة في حي إسن يورت بإسطنبول، ثم فر بعد أن قامت الشرطة بإطلاق النار تاركا سلاحه وحقيبة تحتوي على قذائف.

وتابعت أن الشرطة تلاحق المهاجم، إذ يعتقد أن المسلح، الذي قتل 39 شخصا في حانة في إسطنبول في رأس السنة في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، محتجز في مركز للشرطة الذي تعرض للهجوم يوم أمس الجمعة، والذي ألقي عليه القبض بمدينة ''إسن يورت'' التركية.