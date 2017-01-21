خاص وبالصور...شاب مغربي في رحلة للحج مشيا على الأقدام يصاب ''بالملاريا'' ﻿

كشف شاب مغربي من مدينة أولاد تايمة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت عبر حسابه بالفايسبوك، عن إصابته بالمرحلة الأولى من المرض المعدي والخطير ''الملاريا'' بسبب سوء التغذية والإعياء الشديد المصاحب

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كشف شاب مغربي من مدينة أولاد تايمة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت عبر حسابه بالفايسبوك، عن إصابته بالمرحلة الأولى من المرض المعدي والخطير ''الملاريا'' بسبب سوء التغذية والإعياء الشديد المصاحب لمغامرته بالوصول إلى الديار المقدسة عبر إفريقيا.

وأفاد الشاب والرحالة المغربي ''ياسر عبد الإله '' الملقب بالسفير الهواري، أنه مريض بقرية صغيرة تدعى ''توكي '' بدولة ''غينيا كوناكري'' بالقرب من الحدود مع دولة مالي، حيث ساعده السكان المحليون بالوصول إلى إحدى المراكز الصحية بالمنطقة بعد إصابته بإعياء شديد تبين بعد الفحوصات الطبية أنها المراحل الأولى من ''الملاريا''.

وقالت مصادر مقربة من الرحالة المغربي الذي وضع كهدف لرحلته مدينة مكة المكرمة عبر إفريقيا، أن رحلته سبق لها وأن توقفت بالسينغال لظروف أمنية، حيث كان الرحالة المغربي ينوي الدخول للأراضي التشادية للمرور إلى ليبيا ومنها إلى مصر أو السودان ثم بعد ذلك شبه الجزيرة العربية حيت تتواجد الديار المقدسة، فرضت عليه التعمق أكثر في الأدغال الإفريقية.