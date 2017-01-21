الموت يفجع البطل مهدي بناني ﻿

خسر بطل الفورميلا وان المغربي مهدي بناني والده بعدما خطفه الموت صباح اليوم السبت

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خسر بطل الفورميلا وان المغربي مهدي بناني والده بعدما خطفه الموت صباح اليوم السبت

وفي هذا السياق، تقاسم مهدي بناني خبر وفاة والده مع معجبيه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك حيث كتب فيها « والدي في ذمة الله إنَّا لله و إنا إليه راجعون »

وفور نشر خبر وفاة والده، انهالت عليه رسائل التعزية من معجبيه وأقربائه وأيضا من الفنان المغربي حاتم عمور الذي الاخر قدم له التعزية عبر صفحته الرسمية.