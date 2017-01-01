شقيق بان كيمون مطلوب للقضاء الأمريكي بسبب الرشوة ﻿

كشفت ''رويترز'' نقلا عن مدعٍ اتحادي أمريكي يوم أمس الجمعة إن الحكومة الأمريكية طلبت من كوريا الجنوبية اعتقال أحد أشقاء بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة بتهمة اشتراكه في عملية رشوة لتنفيذ

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كشفت ''رويترز'' نقلا عن مدعٍ اتحادي أمريكي يوم أمس الجمعة إن الحكومة الأمريكية طلبت من كوريا الجنوبية اعتقال أحد أشقاء بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة بتهمة اشتراكه في عملية رشوة لتنفيذ بيع مجمع مبان فيتنامي، وخلال جلسة في المحكمة الاتحادية في مانهاتن قال دانييل نوبل مساعد وزير العدل الأمريكي إنه تم تقديم طلب لاعتقال بان كي سانج الذي كان مسؤولا تنفيذيا في شركة ''كيان جنام'' إنتربرايزيز الكورية الجنوبية للتشييد، وقال نوبل إن الولايات المتحدة تعتزم السعي لتسلمه “ولكنه لم يُعتقل حتى الآن”.

وكان بان كي سانج أحد أربعة أشخاص وُجهت لهم اتهامات في العاشر من يناير في قضية عقدت ترشح شقيقه المتوقع للرئاسة في كوريا الجنوبية في أعقاب انتهاء فترته كأمين عام للأمم المتحدة، ولم يتسن الوصول لبان كي سانج للتعليق، وأدت هذه القضية بالفعل إلى القبض على قريب آخر للأمين العام السابق للأمم المتحدة وهو جو هيون ”دينيس” باهن وهو سمسار عقارات يعيش في نيوجيرزي وهو ابن شقيق بان جي مون ونجل بان جي-سانج.





