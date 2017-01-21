عاجل و من باريس:البشير عبدو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تخلي المحامي الوحش عن قضية ابنه سعد لمجرد ﻿

بعد يومين من نفيه إشاعة الحكم على ابنه ب10 سنوات سجنا نافدا بفرنسا،خرج اليوم السبت الفنان البشير عبدو بتوضيح جديد يخص قضية ابنه سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري ،يكذب فيه ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي

شوف تيفي

بعد يومين من نفيه إشاعة الحكم على ابنه ب10 سنوات سجنا نافدا بفرنسا،خرج اليوم السبت الفنان البشير عبدو بتوضيح جديد يخص قضية ابنه سعد لمجرد المعتقل بسجن فلوري ،يكذب فيه ما تم تداوله بخصوص تخلي المحامي الوحش موريتي عن قضية ابنه.

و نشر البشير عبدو عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك قبل قليل من يومه السبت، تدوينة كتب فيها: « السلام عليكم احباءنا في كل مكان. ،،بعض الجرائد الإلكترونية سامحهم الله يكتبون أشياء غير صحيحة قصد التشويش على قضية سعد لمجرد ابننا،،، و آخر ما كتبوه هو تخلي المحامي موريتي عن هاتها القضية و هذا غير صحيح تماما،، بالعكس الاستاذ موريتي مهتم و ملم بالقضية من كل الجوانب و اتصالنا به مستمر، ، و هو جد متفائل لإنهاء هذا المشكل،، بطبيعة الحال بخبرته و تجربته الواسعة التي يعرفها الجميع،، نتمنى خالصين من بعض الجرائد الإلكترونية أن يتأكدوا قبل أن يكتبوا و ينشروا ما بدا لهم لأن هاته الاخبار مزيفة تخلق الهلع و القلق في قلب أسرة و محبي سعد في كل مكان،، اخيرا شكرا جزيلا للأساتذة المكلفين بالقضية ،،، المحامي الكبير موريتي و نائبه أنطوان و المحامي اللطيف فيدادا ».

جدير بالذكر أن العديد من المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا خبر تخلي المحامي الفرنسي موريتي عن المغني الشاب سعد المجرد، الشيء الذي تخوف منه عشاق « المعلم »