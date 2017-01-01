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نوع آخر من البلوكاج: بن كيران ناعس في دارو وكيتسنى الحكومة تجي عندو.. كارثة صافي

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 13:49 نوع آخر من البلوكاج: بن كيران ناعس في دارو وكيتسنى الحكومة تجي عندو.. كارثة صافي | بوليتيك
نوع آخر من البلوكاج: بن كيران ناعس في دارو وكيتسنى الحكومة تجي عندو.. كارثة صافي
من يرى بن كيران اليوم، وهو المتكئ على أريكته في بيته أمام مائدة تضم ما لذ وطاب من الحلويات المغربية، يعتقد أن هذا الزعيم الذي فقد الكثير من وهجه ''قطع الواد ونشفو رجليه''.. والحال أنه يعيش ''بطالة''

شوف تيفي

من يرى بن كيران اليوم، وهو المتكئ على أريكته في بيته أمام مائدة تضم ما لذ وطاب من الحلويات المغربية، يعتقد أن هذا الزعيم الذي فقد الكثير من وهجه ''قطع الواد ونشفو رجليه''.. والحال أنه يعيش ''بطالة'' متقدمة، أثرت بشكل تلقائي على العطالة التي خيمت على نواب الغرفة الأولى منذ انتخابات السابع من أكتوبر.
ويرى المحللون، أنه في الوقت الذي يعرف الحقل السياسي دينامية كبيرة، تميزت بانتخاب رئيس مجلس النواب، وسير الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، بسرعة مماثلة لسيارة ''رباعية الدفع'' في إشارة إلى الرباعي، الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، ما تزال سيارة بن كيران متوقفة ''أومبان''، في انتظار من يدفعها للسير نحو تشكيل الحكومة..
هذا الجمود، يقول المتتبعون، تكرس أكثر من خلال تفضيل بن كيران كرئيس حكومة معين، الانتظار في بيته، يأكل وينام، في انتظار حل قد يأتي أو لا يأتي.. وهذا في حد ذاته ضربا من ضروب البلوكاج، مادامت الكرة متوقفة في ملعبه.
إن الواقع الآن يكشف عن تناقض واضح، يتجلى في دينامية حيوية يقودها الملك، خاصة وهو يستعد للترافع من أجل دخول آمن وفعال للمغرب بمنظمة الاتحاد الإفريقي، مقابل سكون تام لرئيس الحكومة الذي لزم بيته، في انتظار أن تأتي الحكومة إلى بين يديه.. وهذا يعني حسب المحللين، أن بن كيران لم يخرج عن قاعدة المثل القائل ''فاقد الشيء لا يعطيه''...
إيوا نوض تخدم السي بن كيران.. قبل ما يخرج لينا ثاني شي بلان''.


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الملك بن كيران الأحرار الحركة الشعبية الاتحاد الدستوري الاتحاد الاشتراكي

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