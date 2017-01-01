أكادير...توقيف متهم بالتهريب الدولي للمخدرات وحجز مبلغ مالي كبير ﻿

تمكنت عناصر الأمن التابعة لولاية أمن أكادير، في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 20 يناير، من إيقاف شخص يجري البحث عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة من أجل التهريب الدولي

شوف تيفي





تمكنت عناصر الأمن التابعة لولاية أمن أكادير، في حدود الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة 20 يناير، من إيقاف شخص يجري البحث عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة من أجل التهريب الدولي للمخدرات.



وجرى إيقاف المشتبه فيه، الذي كان على متن سيارة خفيفة، على مستوى إحدى السدود الإدارية المنصبة وسط المدينة، حيث كشفت عملية تنقيط هويته عن كونه مبحوث عنه من طرف مصالح الدرك الملكي للإشتباه في تورطه في قضية للتهريب الدولي للمخدرات، كما أسفرت عملية التفتيش التي أخضعت لها الناقلة التي كان يسوقها عن حجز مبلغ مالي يناهز نحو 28 مليون سنتيما مشكوك في مصدره.



هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة المصالح الدركية المعنية بالأمر، بينما جرى إيداع السيارة بالمحجز رهن إشارة ذات الجهة.





