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انفراد:5 سنوات سجنا نافدا لمول الكاسكيطة بعد اعتقاله

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 13:26 انفراد:5 سنوات سجنا نافدا لمول الكاسكيطة بعد اعتقاله | حوادث و حقوق
انفراد:5 سنوات سجنا نافدا لمول الكاسكيطة بعد اعتقاله
بعد اعتقاله بتهم النصب والابتزاز والتهديد بنشر وإفشاء صور إباحية والتحريض على الدعارة والهجوم على مسكن الغير ليلا، علمت ''شوف تيفي أن مدة العقوبة الحبسية التي من المحتمل أن يقضيها محمد السكاكي

شوف تيفي:م غ

بعد اعتقاله بتهم النصب والابتزاز والتهديد بنشر وإفشاء صور إباحية والتحريض على الدعارة والهجوم على مسكن الغير ليلا، علمت ''شوف تيفي أن مدة العقوبة الحبسية التي من المحتمل أن يقضيها محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة داخل أسوار السجن هي خمس سنوات.

و قالت الأستاذة ربيعة محدث المحامية بهيئة الدار البيضاء، اليوم السبت لشوف تيفي، إن التهم الموجهة لمول الكاسكيطة ستقضي بحبسه لمدة تتراوح بين 3 أو 5 سنوات.

وكانت الشرطة القضائية لمدينة سطات، قدمت يوم الأربعاء، البودكاست الشهير ''مول الكاسكيطة'' أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتهم عديدة، نتيجة توصلها بالعديد من الشكايات بخصوصه من طرف عدد كبير من الضحايا الذين وصل عددهم إلى 14 ضحية.

 

 

 

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