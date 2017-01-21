عاجل و بالصورة:وأخيرا لورا تخرج عن صمتها في قضية الفنان سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا..قصتي مع سعد انتهت ﻿

شوف تيفي:م غ
من المغرب،خرجت العارضة الإيطالية ''لورا فريسون''بعد حوالي 3 أشهر على اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد عن صمتها و كشفت أن قصتها مع سعد لمجرد انتهت من زمان.
و طالبت لورا عبر تدوينة باللغة العربية اليوم السبت بصفحتها الرسمية بالفايسبوك، من جماهيرها تركها و شأنها قائلة: ''السلام عليكم انا لست كما تقولون ولا أرضا لشخصي هذه الاهانات هذا هو عملي كعارضة الذي ارتزق منه و هذا هو مصيري قصتي مع سعد انتهت من زمان شكرًا لتفهمكم..''
و تتواجد لورا الإيطالية و التي كانت تربطها علاقة صداقة مع الفنان المعتقل سعد لمجرد،بالمغرب و بالتحديد بمدينة مراكش حيث تحضر لعمل فني سيجمعها قريبا بالمغني محمد رضى.
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