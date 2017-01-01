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بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 12:47 عاجل:حادث سير خطيرة تودي بحياة 16 شخصا في إيطاليا | دولي
عاجل:حادث سير خطيرة تودي بحياة 16 شخصا في إيطاليا
ارتفعت حصيلة حادثة السير الناجمة عن اصطدام حافلة بعمود كهربائي عند أحد مخارج طريق (فيرونا) السريع في شمال إيطاليا، إلى 16 شخصا على الأقل، حسبما أفادت به وسائل إعلام إيطالية اليوم السبت.

 شوف تيفي

ارتفعت حصيلة حادثة السير الناجمة عن اصطدام حافلة بعمود كهربائي عند أحد مخارج طريق (فيرونا) السريع في شمال إيطاليا، إلى 16 شخصا على الأقل، حسبما أفادت به وسائل إعلام إيطالية اليوم السبت.

وذكرت المصادر ذاتها أن ''عشرات الأشخاص جرحوا ونقلوا إلى المستشفيات بعد حادث اصطدام الحافلة بعمود كهرباء واشتعال النار فيها''.

وأوضحت أن ''الحافلة كانت تقل نحو 50 راكبا لم يعرف مصير 15 منهم تقريبا حتى الآن''، مشيرة إلى أن ''الركاب شبان مجريون تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما''.

وتنتظر فرق الإنقاذ الإيطالية اليوم موافقة المدعي العام لفحص حطام الحافلة المتفحمة.

 

 

 

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