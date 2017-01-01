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انفراد:هافين غادي دير إيمان الباني و مراد يلدريم العرس فالمغرب اليوم

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 12:41 انفراد:هافين غادي دير إيمان الباني و مراد يلدريم العرس فالمغرب اليوم | ثقافة و فنون
انفراد:هافين غادي دير إيمان الباني و مراد يلدريم العرس فالمغرب اليوم
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة،أن المغربية إيمان الباني ستُحيي حفل زفافها الثاني مساء اليوم السبت بالمغرب بفندق قصر المؤتمرات بالصخيرات .

شوف تيفي:م غ

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة،أن المغربية إيمان الباني ستُحيي حفل زفافها الثاني مساء اليوم السبت بالمغرب بفندق قصر المؤتمرات بالصخيرات .
و قالت مصادرنا إن إيمان و زوجها وجها الدعوة لمجموعة من الفنانين و الشخصيات المعروفة لحضور الزفاف الأسطوري للكوبل المغربي-التركي.
و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي في خبر حصري،ستكون سلطانة الطرب المغربي الفنانة لطيفة رأفت من بين الحاضرين في الحفل.

 

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شوف تيفي المغرب ايمان الباني مراد يلدريم

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