انفراد:هافين غادي دير إيمان الباني و مراد يلدريم العرس فالمغرب اليوم ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة،أن المغربية إيمان الباني ستُحيي حفل زفافها الثاني مساء اليوم السبت بالمغرب بفندق قصر المؤتمرات بالصخيرات .
و قالت مصادرنا إن إيمان و زوجها وجها الدعوة لمجموعة من الفنانين و الشخصيات المعروفة لحضور الزفاف الأسطوري للكوبل المغربي-التركي.
و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي في خبر حصري،ستكون سلطانة الطرب المغربي الفنانة لطيفة رأفت من بين الحاضرين في الحفل.
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