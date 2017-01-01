إنفراد...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء دفاعا عن الوزارة وحكومة بن كيران ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم إعفاء المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء-سطات من مهامه بقرار من الوزير المكلف بتدبير قطاع الصحة الحسين الوردي مساء أمس الجمعة.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم إعفاء المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء-سطات من مهامه بقرار من الوزير المكلف بتدبير قطاع الصحة الحسين الوردي مساء أمس الجمعة.

وأفادت ذات المصادر، أن سبب إعفاء المدير الجهوي، جاءت عقب تصريحات صحفية سابقة للمسؤول عن قطاع الصحة بجهة الدار البيضاء- سطات في إحدى البرامج الإذاعية، حيث أجاب المسؤول عن سؤال لمنشط ببرنامج على أثير راديو محلي، حول طلبه لوزير الصحة المرتقب في الحكومة المقبلة، فقال المدير ''بأن يهتم بقطاع الصحة بالدار البيضاء بشكل جيد''، وهو ما أغضب الوزير الحسين الوردي كثيرا.

وأضافت ذات المصادر، أن الوزير الحسين الوردي، غضب كثيرا بعد سماعه لتصريحات المدير الجهوي للصحة، حيث أسر لمقربين منه عن جرأة موظف مسؤول بقطاع حكومي، بإنتقاد الوزارة والحكومة التي يعمل تحت سلطتها وينفد برامجها في القطاع على المستوى الجهوي.

من جهة ثانية، إستبعدت مصادر مقربة من الوزير الحسين الوردي أن يكون التصريح الصحفي، هو سبب الإعفاء من المهام، لكون القرارات المتخذة تكون دائما معللة بمحاضر لدى المصالح المركزية، إذن فليس من الغباء إعفاء مسؤول كبير بسبب تصريحات صحفية، مؤكدا أن إعفاء المسؤول هو لأسباب صحية، مختتما قوله ''بهادشي اللي كاين''.

هذا، وعلمت ''شوف تيفي'' أن مندوبة للصحة بإحدى عمالات الدار البيضاء والمنتمية لحزب سياسي معروف هي المرشحة ومنذ زمان للمنصب، فيما تم تكليف مندوبة الصحة على إقليم أنفا، بتدبير القطاع، إلى حين تعيين مدير جديد وبشكل رسمي من طرف الوزير والحكومة المقبلة.

وربطت الجريدة إتصالات متكررة بالمدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء –سطات لأخذ رأيه في الموضوع لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب، فيما وزير الصحة الحسين الوردي هو الآخر، كانت هواتفه كما العادة خارج التغطية.