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نشرة خاصة هامة للمغاربة بخصوص التساقطات المطرية

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 11:50 نشرة خاصة هامة للمغاربة بخصوص التساقطات المطرية | مجتمع
نشرة خاصة هامة للمغاربة بخصوص التساقطات المطرية
في نشرة خاصة أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، توقعت أن يبقى الطقس باردا إلى جد بارد بكل من المرتفعات، والمناطق الداخلية للمملكة، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية مع

شوف تيفي:
في نشرة خاصة أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، توقعت أن يبقى الطقس باردا إلى جد بارد بكل من المرتفعات، والمناطق الداخلية للمملكة، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية مع وجود جليد بصفة محلية، ونزول بعض الثلوج فوق مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير والهضاب الشرقية.

وسيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية ضعيفة على العموم ومحلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس والسواحل الممتدة شمال طرفاية.

ويرتقب أيضا تساقط أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق شمال المنطقة الشرقية وشرق البحر الأبيض المتوسط، عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي ضعيفة إلى معتدلة بشمال البلاد والواجهة المتوسطية، بينما ستكون ضعيفة ومتقلبة الاتجاه على العموم بباقي الأرجاء. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 10 وناقص 02 درجة بالمرتفعات، وما بين ناقص 04 و02 درجات بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 00 و05 درجات بشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 03 و08 درجات بالساحل المتوسطي والسواحل الشمالية والوسطى والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 07 و13 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بالجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 16 و24 درجة بالأقاليم الجنوبية.

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