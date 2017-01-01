بالفيديو..إختيار ملكة جمال الأمازيغ لسنة 2017 بأكادير ﻿

في حفل جرى مساء أمس الجمعة بإحدى الجامعات الدولية الخاصة بمدينة أكادير ، أختيرت حنان أوبلا ، ذات الواحد و العشرين عاما، ملكة جمال الأمازيغ 2017، أو ما يطلق عليه محليا ''بميس'' أمازيغ.

شوف تيفي



في حفل جرى مساء أمس الجمعة بإحدى الجامعات الدولية الخاصة بمدينة أكادير ، أختيرت حنان أوبلا ، ذات الواحد و العشرين عاما، ملكة جمال الأمازيغ 2017، أو ما يطلق عليه محليا ''بميس'' أمازيغ.

وإستطاعت المترشحة ،أن تنزع اللقب من بين 10 متنافسات تم ترشيحهن على أساس معايير تزاوج بين اللغة الأمازيغية، والجمال، والثقافة، والأصل، و معيار العمر الذي ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و28 عاما .

وعاد لقب سنة 2017 لحنان أوبلا من منطقة تزنيت، حيث حصدت أغلب أصوات الجمهور الحاضر وأعضاء لجنة التحكيم بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2967، أو ما يعرف بـاللغة الأمازيغية بـ “إيضْ إينّاير”.

وقالت ''ملكة جمال'' في تصريح صحفي عقب تتويجها: “أنا سعيدة جدا بهذا التتويج الذي سأدعم من خلاله مبادرات الجمعية المنظمة في أعمال ومشاريع خيرية ستقام الشهر المقبل بنواحي أكادير''.

وسبق للجمعية واللجنة المنظمة للمسابقة، أن أكدت بأن الهدف الرئيسي من المسابقة ككل، هو التعريف بالثقافة الأمازيغية، ذات الموروث الثقافي المهم والضارب في أعماق التاريخ، وكذا تسليط الضوء على رأس السنة الأمازيغية، فيما سيخصص ريع المسابقة لدعم ساكنة المناطق الجبلية والنائية بجهة سوس ماسة.





