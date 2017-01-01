عاجل.. إرهابيان يفجران نفسيهما في جدة بالسعودية ﻿

أقدم رجلان صباح اليوم السبت بمدينة جدة السعودية بتفجير نفسيهما عندما كانا في مواجهة مع رجال الشرطة.

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أقدم رجلان صباح اليوم السبت بمدينة جدة السعودية بتفجير نفسيهما عندما كانا في مواجهة مع رجال الشرطة.

وحسب مصادر إخبارية سعودية، فإن القوات الأمنية كانت قد حاصرت منزل الرجلان في جدة وتبادلت إطلاق النار معهما ليقوما بتفجير نفسيهما .

هذا ولحدود الساعة لم تخرج الوزارة الداخلية السعودية بأي بلاغ حول الحادث.