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صادم .. نايضة ''سطولة'' فحمام شعبي بالبيضاء بعد محاولات ثلاث فتيات تصوير نساء الحمام وهن عاريات... وهاشنووقع

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 10:42 صادم .. نايضة سطولة فحمام شعبي بالبيضاء بعد محاولات ثلاث فتيات تصوير نساء الحمام وهن عاريات... وهاشنووقع | حوادث و حقوق
صادم .. نايضة ''سطولة'' فحمام شعبي بالبيضاء بعد محاولات ثلاث فتيات تصوير نساء الحمام وهن عاريات... وهاشنووقع
في حادث خطير و غير مسبوق , أقدمت ثلاث فتيات في حالة غير طبيعية على اقتحام ''حمام شعبي'' بإقامة البستان2 بحي البرنوصي بالبيضاء مساء أمس الجمعة, حاملين هواتفهن النقالة , في محاولة منهن لالتقاط فيديوهات

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

في حادث خطير و غير مسبوق , أقدمت ثلاث فتيات في حالة غير طبيعية على اقتحام ''حمام شعبي'' بإقامة البستان2 بحي البرنوصي بالبيضاء مساء أمس الجمعة, حاملين هواتفهن النقالة , في محاولة منهن لالتقاط فيديوهات لعدد من النسوة اللواتي كن يستحممن بالحمام وهن عاريات.

وذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن الفتيات اللواتي هاجمن الحمام دخلن في مشادات كلامية حادة، مع عدد من النساء, ليشهد الحمام فيما بعد شجارا بالدلاء مما خلف فوضى داخل الحمام , أطلقت بعده المقتحمات سيقانهن للريح .

وفور علمها بالحادث الغريب حضرت السلطات الأمنية إلى عين المكان لفتح تحقيق في النازلة ومراجعة كاميرات المراقبة المثبتة بالأبواب قصد توقيف الفتيات الثلاث.

 

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حمام دلاء هواتفهن شوف تيفي غير مسبوق

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