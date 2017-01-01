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وأخيرا...الرئيس يحي جامع يوافق على التنحي ومغادرة غامبيا المحاصرة عسكريا

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 07:24 وأخيرا...الرئيس يحي جامع يوافق على التنحي ومغادرة غامبيا المحاصرة عسكريا | دولي
وأخيرا...الرئيس يحي جامع يوافق على التنحي ومغادرة غامبيا المحاصرة عسكريا
أكدت عدة مصادر داخل غامبيا وخارجها ''لسكاي نيوز''، أن الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الذي خسر الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، وافق على التنحي ومغادرة البلاد.

شوف تيفي - وكالات

أكدت عدة مصادر داخل غامبيا وخارجها "لسكاي نيوز"، أن الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الذي خسر الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، وافق على التنحي ومغادرة البلاد.
ودخلت غامبيا في أزمة سياسية منذ إعلان نتيجة الإنتخابات بفوز المعارض أداما بارو،و رفض جامع قبول الخسارة وتمسك بمنصبه، مما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس الماضي، إعلان التدخل عسكريا.، لكن مستشارا مقربا لبارو أكد لـ"رويترز"، الجمعة، أن جامع وافق على التنحي ومغادرة البلاد،.
كما أكد مسؤول في حكومة السينغال أن جامع وافق على التنازل عن السلطة في بلاده لصالح الرئيس الذي تم تنصيبه مؤخرا، وقال المسؤول الذي طالب بحجب اسمه لـ"أسوشيتد برس" إن الترتيبات تجري لهذا الاتفاق.

وفي وقت سابق قال مسؤول بالأمم المتحدة معلقا على أزمة غامبيا، إن الوسطاء يحرزون تقدما جيدا على صعيد تسهيل الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.
واجتمع قادة إقليميون بالرئيس الخاسر جامع في جهود اللحظة الأخيرة، لإقناعه بالتنحي عن السلطة لصالح الرئيس الذي تم تنصيبه حديثا بارو.

ووضع السجاد الأحمر في مطار العاصمة غامبيا، فيما يبدو أنها استعدادات لخطاب التنحي والرحيل، وفي المقابل تستعد قوة إقليمية لإجبار جامع على ترك السلطة إذا فشلت المحادثات، حيث أن قوات عسكرية سينغالية وإقليمية بدأت التحرك نحو الحدود مع غامبيا.


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غامبيا السنغال التحرك الرئيس جامع التنحي شوف تيفي

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