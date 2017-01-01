مؤلم.. شيباني سرق ليه شفار ملثم 70 ألف ريال في الشارع بأكادير هو يتشلل..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتزت مدينة أكادير، اليوم الجمعة، على وقع خبر صادم ومؤلم، بطله لص ملثم ، أقدم على سرقة مبلغ مالي من شخص في عقده السابع، ما تسبب في إصابة هذا الأخير بشلل نصفي نتيجة الصدمة.

"شوف تيفي"



اهتزت مدينة أكادير، اليوم الجمعة، على وقع خبر صادم ومؤلم، بطله لص ملثم ، أقدم على سرقة مبلغ مالي من شخص في عقده السابع، ما تسبب في إصابة هذا الأخير بشلل نصفي نتيجة الصدمة.



وحسب مصادر محلية من مدينة أكادير فإن الضحية ومباشرة بعد مغادرته مركز البريد واستلامه لراتب التقاعد الذي تبلغ قيمته 3500 درهم، تفاجأ بلص يهاجمه ويعنفه قبل أن يسرق ما بحوزته من مال.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الحالة الصحية للمسن تدهورت حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الحسن الثاني بواسطة سيارة إسعاف نتيجة إغمائه بسبب الصدمة، ليكشف الفحص الأولي عن إصابته بجلطة دماغية تسببت في شلل بالجهة اليسرى لجسده.

ولم تشر هذه المصادر في كشفها عن تفاصيل هذه الواقعة، ما إن كانت المصالح الأمنية بمدينة أكادير قد أمرت بفتح تحقيق في النازلة أم لا ؟ مكتفية بالتأكيد على أن الضحية تعرض للسرقة في منطقة حساسة توجد بالقرب من الشريط الساحلي لعاصمة سوس.



