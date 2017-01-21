بالصورة..فنانة مصرية توحشات سعد المجرد.. وها شنو قالت ﻿

عبرت الفنانة المصرية مروة نصر على حسابها الخاص بتويتر، عن اشتياقها للفنان المغربي سعد المجرد ولأغانيه التي تعشقها.

"شوف تيفي"

عبرت الفنانة المصرية مروة نصر على حسابها الخاص بتويتر، عن اشتياقها للفنان المغربي سعد المجرد ولأغانيه التي تعشقها.

وكتبت مروة نصر في تغريدتها " مفتقدة أنى اسمع أغنية جديدة ل سعد المجرد أغانيه بتدينى طاقة ايجابية ..المعلم".

وتفاعل عشاق الفنانة مع تغريدتها، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم الشديد لاعتقال الفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية، في حين تمنى آخرون مغادرته السجن قريبا واللقاء به خلال إحيائه لإحدى السهرات.