كريم التازي...الحل الوحيد أمام بن كيران اليوم هو تقديم إستقالته للملك ﻿

وصف كريم التازي أن مائة يوم التي إستغرقتها مفاوضات تشكيل الحكومة دون تقدم ملموس ''بالمهزلة والذل''،حيث أبانت هذه المدة الزمنية بالملموس عن تشبث رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران وقيادات حزب

شوف تيفي

وصف كريم التازي أن مائة يوم التي إستغرقتها مفاوضات تشكيل الحكومة دون تقدم ملموس ''بالمهزلة والذل''،حيث أبانت هذه المدة الزمنية بالملموس عن تشبث رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران وقيادات حزب العدالة والتنمية ''بالكراسي والمناصب'' بأي ثمن كان.

وأوضح رجل الأعمال والعضو الملتحق حديثا بحزب الإشتراكي الموحد كريم تازي في تصريح خاص بشوف تيفي أن قبول بن كيران وقيادة حزبه بالإهانة له مبرر وحيد وهو التضحية بكل شيء من أجل الحفاظ على الإمتيازات والمناصب التي ''أعجبتهم'' ويريدون الإستمرار والبقاء.

وأفاد كريم التازي، أن حالة ''الذل'' التي وصلها رئيس الحكومة بن كيران ووزرائه ''خطير جدا''، حيث أن الحزب سقط من أعين المغاربة الذين دافعوا عليه وساندوه في مناورات الأحزاب الأخرى.

وأضاف التازي أن المنطق الدستوري ومصلحة البلاد لتوقيف ''البلوكاج'' و''العبث في تشكيل الحكومة هو تقديم عبد الإله بن كيران إستقالته للعودة إلى صناديق الإقتراع، أو تدخل الملك في إطار التحكيم الملكي.

وختم التازي تصريحه ''لشوف تيفي'' بأن هذا ''الذل'' الذي أبان عنه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من قبل الأحزاب السياسية الأخرى، سيكون له تأثير كبير في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة وعلى توجه المغاربة لصناديق الإقتراع.





