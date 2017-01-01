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عاجل ومؤلم..وفاة فنان مغربي اختناقا بسبب تسرب غاز البوتان في مسكنه..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 00:35 عاجل ومؤلم..وفاة فنان مغربي اختناقا بسبب تسرب غاز البوتان في مسكنه..وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
عاجل ومؤلم..وفاة فنان مغربي اختناقا بسبب تسرب غاز البوتان في مسكنه..وهذه هي التفاصيل
كشف موقع ''أجدير بريس'' قبل قليل، حسب مصادره المطلعة عن وفاة الفنان الأمازيغي الغازي بناصر، بمدينة مريرت اختناقا بتسرب غاز البوتان ليلة الجمعة.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''أجدير بريس'' قبل قليل، حسب مصادره المطلعة عن وفاة الفنان الأمازيغي الغازي بناصر، بمدينة مريرت اختناقا بتسرب غاز البوتان ليلة الجمعة.

وأضاف الموقع ذاته بأن الفنان الراحل كان رفقة ابنه في نفس المسكن، موضحا بأن هذا الأخير كاد أن يفارق هو الأخر الحياة لولا الألطاف الإلهية، وقد تم نقلهما معا إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة.


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المغرب شوف تيفي الفنان الأمازيغي غاز البوتان المستشفى الإقليمي خنيفرة وفاة

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