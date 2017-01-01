عاجل..تركيا رحلت إلى فرنسا رجلا فرنسيا يقوم بعمليات تجنيد لحساب تنظيم الدولة الإسلامية ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل، بأنه تم مساء اليوم الجمعة نقل جهادي فرنسي إلى فرنسا كان يعمل لحساب تنظيم الدولة الإسلامية يقول إنه ''تائب''، بحسب ما أعلن مصدر قريب من ملفه.

''شوف تيفي''

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل، بأنه تم مساء اليوم الجمعة نقل جهادي فرنسي إلى فرنسا كان يعمل لحساب تنظيم الدولة الإسلامية يقول إنه ''تائب''، بحسب ما أعلن مصدر قريب من ملفه.

وأوضحت الوكالة بأن عملية النقل تمت انطلاقا من الأراضي التركية، حيث كان الجهادي معتقل بعد عودته من سوريا.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الأمر يتعلق بـ ''كيفن غيافارش'' البالغ من العمر 24 عاما، والذي انتقل إلى سوريا سنة 2012 حيث يشتبه في أنه قام بعمليات تجنيد لحساب تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن يترك صفوف التنظيم ويوجه رسالة إلى السلطات الفرنسية يدعي فيها أنه ''تائب''.