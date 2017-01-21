صادم وبالصورة.. العثور على جثة رضيع في حاوية للأزبال بطنجة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

عثر مواطنون، ليلة اليوم الجمعة، على جثة رضيع حديث الولادة، مرمية بحاوية للأزبال بمنطقة العرفان بمدينة طنجة.

''شوف تيفي''



عثر مواطنون، ليلة اليوم الجمعة، على جثة رضيع حديث الولادة، مرمية بحاوية للأزبال بمنطقة العرفان بمدينة طنجة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المواطنين، أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة قبل أن يتم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات التخلي عن الرضيع ورمي جثته في حاوية للأزبال.