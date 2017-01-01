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خطير.. كراب كيروج الماحيا أمام المؤسسات التعليمية في تارودانت.. وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 23:33 خطير.. كراب كيروج الماحيا أمام المؤسسات التعليمية في تارودانت.. وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
خطير.. كراب كيروج الماحيا أمام المؤسسات التعليمية في تارودانت.. وها شنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' بأن فرقتي التطهير وحماية محيط المؤسسات التعليمية التابعتين للمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، تمكنتا خلال الأسبوع الجاري من تفكيك مصنع سري، يستخدم كمكان لتقطير مسكر ماء الحياة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن فرقتي التطهير وحماية محيط المؤسسات التعليمية التابعتين للمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، تمكنتا خلال الأسبوع الجاري من تفكيك مصنع سري، يستخدم كمكان لتقطير مسكر ماء الحياة ''الماحيا''، ووأوقفتا صاحبه البالغ من العمر حوالي 50 سنة.

 وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الفرقتين المذكورتين، قامتا بهذه العملية داخل كوخ موجود بمحيط مدينة تارودانت، والذي كان المعني بالأمر يتخذه كمعمل سري لتقطير مسكر ''الماحيا''، موضحا في الوقت ذاته بأن العملية أسفرت عن حجز كمية من مستحضرات تصنيع المسكر وكمية منه كانت معدة للترويج، بالإضافة إلى معدات تستخدم في صناعته وانتاجه، ومجموعة من الجلود.

 وأضاف المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة في الترويج للكحول، تحت الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

 

 

 

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