عاجل: اعتقال أزيد من 90 شخصا خلال مظاهرات احتجاجية ضد ترامب بواشنطن ﻿

أعلنت السلطات المحلية عن اعتقال أكثر من 90 شخصا اليوم الجمعة في واشنطن، خلال مظاهرات احتجاجية على هامش حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

شوف تيفي:

أعلنت السلطات المحلية عن اعتقال أكثر من 90 شخصا اليوم الجمعة في واشنطن، خلال مظاهرات احتجاجية على هامش حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وأكد نائب رئيس الشرطة بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية، بيتر نيوشام، في تغريدة على حسابه ب(تويتر)، أنه ''تم اعتقال نحو 95 شخصا خلال مظاهرات'' تسببت في ''إلحاق أضرار جسيمة بوسط المدينة''، مضيفا أن شرطيين اثنين أصيبا خلال اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين.

وأكد المصدر ذاته أن ما بين 400 و500 من المتظاهرين قاموا بتخريب سيارات، ودخلوا في اشتباكات عنيفة مع الشرطة، التي اضطرت لاستعمال الغاز المسيل للدموع.

وحاول المتظاهرون قطع العديد من الطرقات المؤدية إلى شارع بنسلفانيا حيث سيمر الموكب الرئاسي، في الوقت الذي كان يأمل فيه العديد من مؤيدي ترامب المرور إلى هناك.

وأبرز المسؤول الأمريكي أن مرتكبي أعمال الشغب لا يمثلون سوى ''نسبة ضئيلة'' من مجموع المتظاهرين الذين تصرفوا بطريقة سلمية محترمين توجيهات الأجهزة الأمنية.

وكان دونالد ترامب، الفائز في الانتخابات الرئاسية لثامن نونبر الماضي، قد أدى اليوم الجمعة اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة