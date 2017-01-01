 بن كيران يتوصل برسالة إستعطاف ضد ''تسويف وتماطل'' الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء ﻿
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بن كيران يتوصل برسالة إستعطاف ضد ''تسويف وتماطل'' الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 21:05 بن كيران يتوصل برسالة إستعطاف ضد تسويف وتماطل الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء | بوليتيك
بن كيران يتوصل برسالة إستعطاف ضد ''تسويف وتماطل'' الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء
طالبت منظمة ''ماتقيش ولدي'' من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران التدخل لدى الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء الكبرى عبد الصمد الحيكر، بتمكين المنظمة من إصلاح مقرها بالمدينة.

شوف تيفي


طالبت منظمة ''ماتقيش ولدي'' من رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران التدخل لدى الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء الكبرى عبد الصمد الحيكر، بتمكين المنظمة من إصلاح مقرها بالمدينة.

وكشفت رسالة إستعطاف، حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة منها، قالت المنظمة أنها موجهة لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، تؤكد فيها رفض ''عبد الصمد حيكر'' رئيس المقاطعة الحضرية المعا ريف بالدار البيضاء التي يتبع لها المركب الثقافي ''ثريا السقاط'' الذي يتواجد به مقر المنظمة، تمكينها من إصلاح مقر حصلت عليه من أحمد القادري الرئيس السابق.

وحسب رسالة الإستعطاف، أوضحت المنظمة أن ''المقر الذي شكل بنية استقبال مهمة لنا كمنظمة نستقبل فيها الضحايا وذويهم، وخصوصا ضحايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال وهي القضايا التي تشتغل المنظمة عليها، وطالبنا الرئيس الجديد بتمكيننا من رخصة للإصلاح في 21 يوليوز 2016، لكن جوابه كان هو التماطل والتسويف''.

وأفادت المنظمة في رسالتها الإستعطافية لرئيس الحكومة بكونها جمعية لها صفة المنفعة العامةً تحث رقم ( 2-15-244﴾، وتشتغل وفق تصور ومضمون دستور المملكة، مطالبة من رئيس الحكومة التدخل لدى رئيس المقاطعة الحضرية للمعاريف.

وربطت ''شوف تيفي'' إتصالا هاتفيا برئيس المقاطعة الحضرية المعاريف لأخذ وجهة نظره حول الموضوع لكن هواتفه، كانت خارج التغطية.

 

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