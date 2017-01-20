بالصورة.. الفنانة اللبنانية يارا تتمنى الفوز للمنتخب المغربي أمام الطوغو ﻿

شوف تيفي
نشرت الفنانة اللبنانية يارا قبل قليل تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر تتمنى فيها التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في مباراته أمام نظيره الطوغو عن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمنافسات كأس إفريقيا اللأمم المقامة بالغابون.
و كتبت المغنية يارا على تويتر التدوينة التالية: « كل التوفيق لمنتخب المغرب في مباراة اليوم أمام الطوغو في بطولة كأس إفريقيا للأمم ».
وسيكون أبناء المدرب الفرنسي هيرفي رونار على موعد مع مباراة صعبة وحاسمة أمام الطوغو على الساعة السابعة بملعب أوييم بالغابون.
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