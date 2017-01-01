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دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس ال45 للولايات المتحدة

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 19:35 دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس ال45 للولايات المتحدة | دولي
دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس ال45 للولايات المتحدة
أدى دونالد ترامب، الفائز في الانتخابات الرئاسية لثامن نونبر 2016، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية أمام مبنى الكابيتول بواشنطن، ليصبح رسميا الرئيس ال45 للولايات المتحدة.

شوف تيفي:

أدى دونالد ترامب، الفائز في الانتخابات الرئاسية لثامن نونبر 2016، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية أمام مبنى الكابيتول بواشنطن، ليصبح رسميا الرئيس ال45 للولايات المتحدة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد الرئيس الأمريكي الجديد عزمه ''أن يعيد للولايات المتحدة عظمتها''، وأن يضع المواطن في صلب سياسات واستراتيجيات الإدارة الجديدة.

وقال ترامب، أمام جماهير غفيرة جاءت لمتابعة حفل التنصيب الرسمي، .. ''معا سنبني أمريكا أقوى وأكثر ازدهارا. وسنعمل معا على أن تستعيد أمريكا عظمتها''.

وتعهد ببذل ''جهد وطني كبير'' لإعادة بناء الولايات المتحدة بتعاون مع جميع مكونات المجتمع''، مؤكدا أنه ''دقت ساعة العمل''.

وأشار ترامب إلى أنه ''سيتم تدبير البلاد برؤية جديدة''، متعهدا ببناء بنيات تحتية جديدة، وإصلاح نظام التعليم، ودعم سوق العمل.

وشدد على أن ''أي قرار سيتخد سيكون لصالح الشعب الأمريكي''، مضيفا أن الولايات المتحدة ''ستستعيد علاقتها مع النصر، ومع خلق فرص العمل، وكذا مع أحلامها.''

من جهة أخرى، أقر بأن ''البلاد ستواجه تحديات وأوقات عصيبة، لكننا سنقوم بالعمل اللازم''.

وأشار الرئيس الأمريكي الجديد إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تشكيل تحالفات جديدة لمكافحة التطرف.

وبهذه المناسبة، أعرب ترامب عن تشكراته للرئيس باراك أوباما وعقيلته ميشيل.

وكان نائب الرئيس المنتخب، مايك بنس، قد أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية.

وتميز حفل التنصيب الرسمي بحضور الرئيس باراك أوباما، وعقيلته ميشيل، ونائبه جو بايدن، إضافة إلى أفراد من أسرة ترامب.

كما حضر هذا الحفل رؤساء أمريكيون سابقون، هم جيمي كارتر وجورج بوش وبيل كلينتون، علاوة على المرشحة غير المحظوظة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، هيلاري كلينتون.

وقد تدفق الآلاف من الأمريكيين على العاصمة الفيدرالية لحضور هذا الحفل.

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دونالد ترامب يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رسميا الرئيس ال45 للولايات المتحدة

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