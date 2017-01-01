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عاجل...أعمال تخريب واسعة بواشنطن إحتجاجا على تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 19:15 عاجل...أعمال تخريب واسعة بواشنطن إحتجاجا على تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا | دولي
عاجل...أعمال تخريب واسعة بواشنطن إحتجاجا على تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا
قام المئات من المتظاهرين الغاضبين برشق الحجارة وتحطيم النوافذ في وسط واشنطن بحسب صحافيين من وكالة فرانس برس تزامنا مع تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب

شوف تيفي


قام المئات من المتظاهرين الغاضبين برشق الحجارة وتحطيم النوافذ في وسط واشنطن بحسب صحافيين من وكالة فرانس برس تزامنا مع تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب

وأفادت ذات المصادر، أن المئات من الأشخاص يرتدون زيا أسود تجمعوا للإحتجاج والتعبير عن رفضهم للرئيس المنتخب ''دونالد ترامب''، حيث قاموا بتخريب العديد من السيارات والنوافذ الزجاجية، كما حطموا الواجهة الخاصة بمقهى ''ستاربكس'' وواجهة مصرف ''بنك أوف أميركا.

وحسب ذات المصادر، فقد تدخلت الشرطة لمحاولة تفريق المحتجين الغاضبين، حيث إستخدمت القوات العمومية وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

هذا، ويلقي الرئيس ''دونالد ترامب'' في هذه اللحظات خطابا موجها للشعب الأمريكي، بمناسبة تنصيبه كرئيس رسمي لأمريكا، خلفا لباراك أوباما.


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