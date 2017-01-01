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عاجل..معركة دامية تنتهي بمقتل شاب في العرائش..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 18:57 عاجل..معركة دامية تنتهي بمقتل شاب في العرائش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل..معركة دامية تنتهي بمقتل شاب في العرائش..وهذه هي التفاصيل
شهد شارع الجيش الملكي بالعرائش، قبل قليل من يومه الجمعة، معركة دامية انتهت بمقتل شاب بطريقة مروعة.

 ''شوف تيفي''

 شهد شارع الجيش الملكي بالعرائش، قبل قليل من يومه الجمعة، معركة دامية انتهت بمقتل شاب بطريقة مروعة.

وحسب مصادر متطابقة من مدينة العرائش فإن الضحية دخل في نقاش حاد مع شخص آخر بسبب تصفية حسابات، ليقوم هذا الأخير بطعن الضحية بواسطة السلاح الأبيض ليلفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية تمكنت من إيقاف مرتكب هذه الجرمية، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى للا مريم.

 

 

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