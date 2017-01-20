 بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية | مجتمع

بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية

صادم..اختطاف نادلة ليلا واغتصابها بتارودانت.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

صادم..اختطاف نادلة ليلا واغتصابها بتارودانت.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة

حملة مداهمة لمقاهي الشيشية في أكادير | حوادث و حقوق

حملة مداهمة لمقاهي الشيشية في أكادير

جمعية فرنسية مغربية تؤكد دعمها لعائلات ضحايا أحداث اكديم إزيك وتصف المتابعين فيها بالشرذمة | بوليتيك

جمعية فرنسية مغربية تؤكد دعمها لعائلات ضحايا أحداث اكديم إزيك وتصف المتابعين فيها بالشرذمة

بعد واقعة بيع رضيع بمستشفى بالبرنوصي، محكمة فاس تضرب بيد من حديد في حق سيدة تتاجر بالرضع...وها علاش | حوادث و حقوق

بعد واقعة بيع رضيع بمستشفى بالبرنوصي، محكمة فاس تضرب بيد من حديد في حق سيدة تتاجر بالرضع...وها علاش

عاجل ...إعتقال زعيم عصابة يسرق الأغنام ليلتحق بعائلته المتواجدة مع تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا و العراق | دولي

عاجل ...إعتقال زعيم عصابة يسرق الأغنام ليلتحق بعائلته المتواجدة مع تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا و

بالصور..بعدما استهزؤوا بالرباطيين بسبب التبروري.. صور تؤكد سقوط الثلوج في العاصمة الإدارية | مجتمع

بالصور..بعدما استهزؤوا بالرباطيين بسبب التبروري.. صور تؤكد سقوط الثلوج في العاصمة الإدارية

مراسيم تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا وسط مظاهرات بشوارع واشنطن | دولي

مراسيم تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا وسط مظاهرات بشوارع واشنطن

الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش | بوليتيك

الملك يستقبل جمال الدين البودشيشي القادري الذي قدم لجلالته التعازي إثر وفاة والده الشيخ حمزة

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 18:36 بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية | مجتمع
بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية
قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية (سامو) بمراكش، اليوم الجمعة، بنقل سيدة عمرها 56 سنة من دوار تلغومت بالجماعة الترابية ''أولى'' التابعة لإقليم

 ''شوف تيفي''


قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية (سامو) بمراكش، اليوم الجمعة، بنقل سيدة عمرها 56 سنة من دوار تلغومت بالجماعة الترابية ''أولى'' التابعة لإقليم أزيلال والمحاصرة حاليا بالثلوج، إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن هذه السيدة كانت تشكو من مضاعفات إثر إخضاعها مؤخرا لعمليتين جراحيتين على مستوى الجهاز البولي (المتانة) مع نزيف حاد، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وأضاف البلاغ بأنه وبعد معاينة السيدة من طرف طاقم طبي وتمريضي وتقديم الإسعافات الأولية لها، تم نقلها استعجالا على متن المروحية الطبية التابعة للوزارة رفقة طاقم طبي، إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال، حيث تخضع حاليا للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة إلى أن هذا التدخل الطبي الاستعجالي خلف ارتياحا كبيرا وسط عائلة السيدة المريضة، ولقي استحسانا لدى ساكنة هذه المنطقة النائية والتي يصعب ولوجها برا بسبب محاصرتها بالثلوج.

إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبيةإنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكب الاستعجالي العملية الجراحية الجهاز البولي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور..بعدما استهزؤوا بالرباطيين بسبب التبروري.. صور تؤكد سقوط الثلوج في العاصمة الإدارية | مجتمع

بالصور..بعدما استهزؤوا بالرباطيين بسبب التبروري.. صور تؤكد سقوط الثلوج في العاصمة الإدارية

جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا إكديم إزيك وطنيا ودوليا | مجتمع

جمعية مدنية تؤكد مساندتها لأطفال وأرامل ضحايا ''إكديم إزيك'' وطنيا ودوليا

مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية | مجتمع

مثير وبالفيديو..ها علاش عندنا البرد بزاف في المغرب هاذ الأيام وفي ليام الجاية

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وثلجية ودرجات الحرارة ستصل لناقص 8 في هذه المناطق من المملكة اليوم الجمعة | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية وثلجية ودرجات الحرارة ستصل لناقص 8 في هذه المناطق من المملكة اليوم الجمعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معجزة تنقذ ماراً من شاحنة متهورة تسببت في هدم 9 منازل | زووم
منذ 12 دقيقة

معجزة تنقذ ماراً من شاحنة متهورة تسببت في هدم 9 منازل

مغربي طالع ليه الدم:مبقيناش كنقدرو ناكلو حتا البيض و مطيشة مع هاذ الغْلا | بــووز

مغربي طالع ليه الدم:مبقيناش كنقدرو ناكلو حتا البيض و مطيشة مع هاذ الغْلا

مثير..رئيس دولة شهيرة يعيش حياة الفقر وسط اندهاش الجميع | قنوات أخرى

مثير..رئيس دولة شهيرة يعيش حياة الفقر وسط اندهاش الجميع

لموت ديال الضحك مع شاب جزائري كيهضر على البنات لكيديرو الماكياج..شوفو أشنو قال | بــووز

لموت ديال الضحك مع شاب جزائري كيهضر على البنات لكيديرو الماكياج..شوفو أشنو قال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية | مجتمع
منذ 11 دقيقة

بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية

صادم..اختطاف نادلة ليلا واغتصابها بتارودانت.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

صادم..اختطاف نادلة ليلا واغتصابها بتارودانت.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة

حملة مداهمة لمقاهي الشيشية في أكادير | حوادث و حقوق

حملة مداهمة لمقاهي الشيشية في أكادير

جمعية فرنسية مغربية تؤكد دعمها لعائلات ضحايا أحداث اكديم إزيك وتصف المتابعين فيها بالشرذمة | بوليتيك

جمعية فرنسية مغربية تؤكد دعمها لعائلات ضحايا أحداث اكديم إزيك وتصف المتابعين فيها بالشرذمة

﻿ ﻿
اليوم 12:41 GMT

عاجل..يا ربي السلامة: شاب''مقرقب'' يقتل والدته في البيضاء..وهذه هي التفاصيل الصادمة والخطيرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.