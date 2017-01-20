بالصور..إنقاذ امرأة في حالة صحية حرجة بدوار تلغومت المحاصر بالثلوج بالمروحية الطبية ﻿

قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية (سامو) بمراكش، اليوم الجمعة، بنقل سيدة عمرها 56 سنة من دوار تلغومت بالجماعة الترابية ''أولى'' التابعة لإقليم

''شوف تيفي''



قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية (سامو) بمراكش، اليوم الجمعة، بنقل سيدة عمرها 56 سنة من دوار تلغومت بالجماعة الترابية ''أولى'' التابعة لإقليم أزيلال والمحاصرة حاليا بالثلوج، إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن هذه السيدة كانت تشكو من مضاعفات إثر إخضاعها مؤخرا لعمليتين جراحيتين على مستوى الجهاز البولي (المتانة) مع نزيف حاد، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وأضاف البلاغ بأنه وبعد معاينة السيدة من طرف طاقم طبي وتمريضي وتقديم الإسعافات الأولية لها، تم نقلها استعجالا على متن المروحية الطبية التابعة للوزارة رفقة طاقم طبي، إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال، حيث تخضع حاليا للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة إلى أن هذا التدخل الطبي الاستعجالي خلف ارتياحا كبيرا وسط عائلة السيدة المريضة، ولقي استحسانا لدى ساكنة هذه المنطقة النائية والتي يصعب ولوجها برا بسبب محاصرتها بالثلوج.