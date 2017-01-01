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صادم..اختطاف نادلة ليلا واغتصابها بتارودانت.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة

بتاريــخ : 20 يناير 2017 / 18:28 صادم..اختطاف نادلة ليلا واغتصابها بتارودانت.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق
صادم..اختطاف نادلة ليلا واغتصابها بتارودانت.. وهذه هي التفاصيل الخطيرة
علمت ''شوف تيفي'' بأن نادلة بأحد المقاهي ببلدة أيت يعزة بتارودانت، تعرضت، بحر هذا الأسبوع، للاختطاف بدوار سيدي الحبيب الموجود على جماعة سيدي دحمان، على يد شخصين قبل أن تتعرض للاغتصاب

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن نادلة بأحد المقاهي ببلدة أيت يعزة بتارودانت، تعرضت، بحر هذا الأسبوع، للاختطاف بدوار سيدي الحبيب الموجود على جماعة سيدي دحمان، على يد شخصين قبل أن تتعرض للاغتصاب

 وحسب مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن النادلة خرجت من عملها في ساعة متأخرة ليلا، وطلبت من أحد معارفها نقلها بواسطة دراجته النارية إلى تارودانت، وفي طريقهما تفاجأ معا بشخصين على دراجة نارية ثانية يعترضان سبيلهما، ويقومان باختطافها.

وأضاف المصدر ذاته بأن الفتاة البالغة من العمر حوالي 21 عاما، وأمام خطورة الموقف، طالبت من مرافقها خوفا على حياته مغادرة المكان، وذهبت مع مختطفيها إلى أحد الأماكن، حيث قام أحد الخاطفين بممارسة الجنس معها طيلة ليلة كاملة.

وأوضح ذات المصدر بأن الفتاة وفور مغادرتها للمكان الذي كانت فيه برفقة مختطفيها، توجهت رفقة الشخص الذي كان برفقتها لحظة اعتراض سبيلها إلى سرية الدرك الملكي وتقدمت بشكاية كشفت من خلالها التفاصيل الكاملة.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' بأن مصالح الدرك الملكي،تحركت على الفور وتمكنت في ظرف وجيز من اعتقال المتورطين اللذين سيتم تقديمهما غدا السبت أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير بتهمة الاغتصاب والاختطاف.

 

 

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